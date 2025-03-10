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11:53, 10 марта 2025Культура

Жена гендиректора Black Star заявила о шантаже после взлома в соцсетях

Певица Ханна заявила, что шантажисты потребовали от нее 50 тысяч долларов
Ольга Коровина
Анна Иванова

Анна Иванова. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) заявила, что злоумышленники взломали ее страницу в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

По словам супруги генерального директора лейбла Black Star Inc Павла Курьянова, после взлома мошенники обманным путем собирают деньги с подписчиков, якобы разыгрывая крупные суммы. Артистка призвала фанатов остановиться и быть рассудительнее. «Вы сами пишете: "Я отправила 25 тысяч рублей, но была уверена, что Ханна на такое не способна". Если вы знаете, что я на такое не способна, зачем вы отправляете деньги?» — обратилась к поклонникам певица.

Ханна сообщила, что шантажисты потребовали у нее 50 тысяч долларов (около 4,4 миллиона рублей) и пытались взломать страницы в других соцсетях. «Мы сразу обратились в полицию, связались с банками, сделали все возможное», — добавила артистка.

Ранее стало известно, что мошенники обманули актрису театра Надежды Бабкиной Анну Ишутину на 10 миллионов рублей. Злоумышленники подделали голос исполнительного директора театра с помощью искусственного интеллекта.

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