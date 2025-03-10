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18:35, 10 марта 2025Из жизни

Женщина похудела на 60 килограммов без отказа от шоколада

В Австралии женщина похудела на 60 килограммов без операций
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Жительница штата Тасмания, Австралия, сбросила почти половину своего веса без каких-либо операций и отказа от шоколада. Ее историей делится news.com.au.

32-летняя Келси Ли рассказала, что набрала лишний вес, потому что заедала свои переживания. В мае 2023 года она обратилась к врачу из-за постоянных болей в суставах и мышцах, и тот объяснил, что проблема в избыточном весе. В то время женщина весила 140 килограммов. После разговора с врачом она испугалась за свое здоровье и решила изменить образ жизни.

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Свое похудение Ли начала с интервального голодания и дефицита калорий. Иногда из-за жизненных обстоятельств она нарушала режим питания, но не опускала руки и пыталась наверстать упущенное. При этом Ли призналась, что все это время она не перестала есть шоколад и заказывать еду навынос, просто избегала переедания. В конце концов ей удалось похудеть почти на 60 килограммов.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 38 килограммов за 10 месяцев и решила поделиться опытом с худеющими. В первую очередь она посоветовала не пропускать приемы пищи и избегать резкого ограничения калорий, так как это может замедлить обмен веществ, вызвать потерю мышечной массы и спровоцировать переедание.

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