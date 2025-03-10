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13:16, 10 марта 2025Из жизни

Женщина «заморозила» голого мужа на балконе

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

В Японии арестовали жительницу из префектуры Нагасаки, которая «заморозила» мужа на балконе. Об этом сообщает The Japan Times (JT).

54-летнюю жительницу города Нагасаки арестовали только в марте, хотя ее мужа не стало еще в феврале 2022 года. Тогда сотрудники полиции по экстренному вызову прибыли в квартиру, где жила подозреваемая. Внутри они обнаружили мужчину с признаками сильного переохлаждения. Помочь пострадавшему врачи не смогли.

Следствие утверждает, что женщина выгнала голого мужа на балкон и заперла там. Ночью температура опустилась до 3,7 градуса по Цельсию, в результате чего мужчина получил фатальное переохлаждение.

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Также выяснилось, что ранее японка нападала на мужа с ножом. Сама задержанная отвергла все обвинения и заявила, что «нечего не делала». В полиции не сказали, почему им потребовалось два года, что предъявить ей обвинения.

Ранее сообщалось, что в Австралии женщина-лунатик избежала наказания за преступление, совершенное во сне. Австралийка набросилась с ножом на мужа.

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