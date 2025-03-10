Жители дома в российском поселке пожаловались на замурованных на чердаке птенцов

Жители дома в Краснотурьинске пожаловались на замурованных на чердаке голубей

Жители поселка Рудничный в Краснотурьинске Свердловской области пожаловались на замурованных на чердаке птенцов голубей. Об этом сообщает «Подъем».

Все началось с того, что жители дома попросили председателя ТСН Юлию Павлову навести порядок на чердаке. Вскоре после этого над домом стали замечать стаи кружащих голубей, а соседи с верхних этажей начали жаловаться на «плач птенцов».

По словам жительницы дома Ольги, рабочие зарешетили все проемы 25-26 февраля. Примерно 3 марта они закрыли вторую часть чердака решеткой — таким образом птенцы голубей, оставшиеся на чердаке, оказались отрезаны от родителей. Женщина рассказала, что в мороз минус 20 градусов она обратила внимание, что голуби ночуют не на чердаке, а на крыше. Тогда же соседи начали слышать «плач птенцов».

При этом на жалобы жителей дома рабочие отвечали, что на чердаке «голубей вообще нет». В итоге соседи решили сами прояснить ситуацию — они залезли на чердак через единственный открытый вход.

По словам Ольги, жильцы увидели там «полсотни голубей, которые 10 дней без еды и воды». Внутри «валяются желторотики», а взрослые птицы «как сумасшедшие там бьются о стену», чтобы попасть внутрь. Жильцы открыли решетки, после чего «голуби, которые бились грудью о стены, наконец залетели к своим детям», сообщила женщина. Она добавила, что открытые решетки утром снова закрывали.

Она рассказала, что спросила у председателя ТСН, что «за живодерство творится», на что Павлова ответила, что «голуби — это не люди». В итоге Ольга написала обращение в прокуратуру.

Ранее на западе Москвы спасли птенца голубя, который провел несколько дней под потолком квартиры. Голубь забился в отверстие высотой около 70 сантиметров между подвесным и обычным потолком.