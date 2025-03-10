Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:52, 10 марта 2025Экономика

Жители дома в российском поселке пожаловались на замурованных на чердаке птенцов

Жители дома в Краснотурьинске пожаловались на замурованных на чердаке голубей
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Жители поселка Рудничный в Краснотурьинске Свердловской области пожаловались на замурованных на чердаке птенцов голубей. Об этом сообщает «Подъем».

Все началось с того, что жители дома попросили председателя ТСН Юлию Павлову навести порядок на чердаке. Вскоре после этого над домом стали замечать стаи кружащих голубей, а соседи с верхних этажей начали жаловаться на «плач птенцов».

По словам жительницы дома Ольги, рабочие зарешетили все проемы 25-26 февраля. Примерно 3 марта они закрыли вторую часть чердака решеткой — таким образом птенцы голубей, оставшиеся на чердаке, оказались отрезаны от родителей. Женщина рассказала, что в мороз минус 20 градусов она обратила внимание, что голуби ночуют не на чердаке, а на крыше. Тогда же соседи начали слышать «плач птенцов».

При этом на жалобы жителей дома рабочие отвечали, что на чердаке «голубей вообще нет». В итоге соседи решили сами прояснить ситуацию — они залезли на чердак через единственный открытый вход.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

По словам Ольги, жильцы увидели там «полсотни голубей, которые 10 дней без еды и воды». Внутри «валяются желторотики», а взрослые птицы «как сумасшедшие там бьются о стену», чтобы попасть внутрь. Жильцы открыли решетки, после чего «голуби, которые бились грудью о стены, наконец залетели к своим детям», сообщила женщина. Она добавила, что открытые решетки утром снова закрывали.

Она рассказала, что спросила у председателя ТСН, что «за живодерство творится», на что Павлова ответила, что «голуби — это не люди». В итоге Ольга написала обращение в прокуратуру.

Ранее на западе Москвы спасли птенца голубя, который провел несколько дней под потолком квартиры. Голубь забился в отверстие высотой около 70 сантиметров между подвесным и обычным потолком.

    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера прошлась по Парижу в мини-юбке

    ВС России прорвались к подразделениям операции «Поток»

    Суд начал прения по делу о попытке отравления выпускников российского военного училища

    Госсекретарь США высказался о дате встречи Путина и Трампа

    Госсекретарь США раскрыл цель встречи с представителями Украины в Саудовской Аравии

    Врач развеяла главные мифы о молочнице

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    Пошутившую о Зеленском американскую юмористку обвинили в работе на Россию

    Обнаружен революционный способ борьбы с раком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше