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11:17, 10 марта 2025Россия

Жители освобожденных сел Курской области попали в больницу с истощением

Хинштейн: Жители освобожденных сел под Курском попали в больницу с истощением
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жители освобожденных населенных пунктов в Курской области попали в больницу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram.

Речь идет о троих мирных жителях, уточнил он.

Пострадавшие не были ранены в ходе занятия сел российскими войсками, подчеркнул Хинштейн. Их госпитализировали из-за истощения. Кроме того, у одного из попавших в больницу повреждены стопы, остальные имеют в анамнезе хронические заболевания, уточнил он.

10 марта стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области — хуторе Агроном. Официального подтверждения от Минобороны на момент публикации материала не поступало.

ЖЗЛ
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