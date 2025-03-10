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01:03, 10 марта 2025Ценности

Звезда «Очень странных дел» снялась без штанов для рекламы

Мария Винар

Фото: @milliebobbybroun

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун снялась без штанов для рекламы собственного бренда Florence by mills fashion. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» позирует на велотренажере. На ней серое боди со свободными рукавами, белые гольфы, кроссовки и розовая бейсболка. Ее образ дополняют макияж в нюдовых тонах и распущенные волосы.

«Никаких тренировок при создании этой коллекции не проводилось», — с иронией подписала девушка пост, который набрал 2,2 миллиона лайков.

Ранее сообщалось, что Милли Бобби Браун пришла на премьеру фильма «Электрический штат» и вновь вызвала споры в сети.

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