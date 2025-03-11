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16:13, 11 марта 2025Культура

Акунина оштрафовали за публикации без маркировки

РИА Новости: Суд оштрафовал писателя Акунина за публикацию без пометки иноагента
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Таганский суд Москвы оштрафовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за публикации в сети без соответствующей маркировки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судом назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тысяч рублей», — заявили в суде. Уточняется, что протокол был составлен по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

Ранее Акунин заявил, что не испытывает желания возвращаться в Россию. Как сообщил литератор, он больше десяти лет не живет в РФ, но в первые годы эмиграции скучал по стране и даже искал в интернете на картах знакомые московские улицы.

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