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11:31, 11 марта 2025РоссияЭксклюзив

Очевидица рассказала о последствиях взрыва БПЛА в Подмосковье

«Лента.ру»: Очевидица атаки БПЛА рассказала о пострадавших после взрыва домах
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Изначально был звук, напоминающий мотоцикл, а после произошел взрыв, рассказала очевидица атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Подмосковье, пожелавшая остаться анонимной. Подробности произошедшего россиянка рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«[Беспилотник упал] в трех участках от меня, то есть не больше ста метров. Это напоминало звук мотоцикла, после чего был сильный взрыв. Уже последующие беспилотники просто кружили над поселком, и их сбивали за территорией поселка», — рассказала очевидица.

Россиянка отметила, что жители поселка проснулись задолго до взрыва, потому что за 15 минут до появления беспилотников появился сильный гул.

«Пока летали, было не страшно, а когда рвануло и начался пожар рядом с жилыми домами, вот тогда стало страшно всем. У соседей все окна вылетели и двери. У меня окна были открыты — это и спасло. Волной выдавило створку, слетели гребенки, а окна остались целы. А вот в сарае обычные окна из тонкого стекла, они все разлетелись», — поделилась пострадавшая.

Россия в ночь на вторник, 11 марта, подверглась самой массированной с начала спецоперации (СВО) атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свыше сотни дронов летели в сторону Москвы, всего над десятью регионами перехватили более трех сотен летательных аппаратов.

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