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13:53, 11 марта 2025Экономика

«АвтоВАЗ» назвал сроки запуска производства минивэна

Вице-глава «АвтоВАЗа» Громак: Выпуск семейного минивэна запланирован на 2027 год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Запуск производства первого в истории «АвтоВАЗа» семейного минивэна запланирован на 2027 год. Об этом заявил вице-президент российского концерна Сергей Громак, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что новая машина будет рассчитана на 5-7 мест и предназначена для семейных поездок. Суммарный объем инвестиций составит 21 миллиард рублей. «Большой проект», — заявил Громак в ходе выступления в рамках круглого стола «Таксомоторные перевозки: вызовы и перспективы развития отрасли».

В настоящее время, добавил он, ведется подготовка к производству новой модели. Каких-либо технических характеристик семейного минивэна Громак раскрывать не стал.

Ранее вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин пообещал показать концепт этого автомобиля до конца 2025 года. Он отмечал, что новинка дополнит модель Largus. Костромин выразил надежду, что российский минивэн будет востребован на внутреннем рынке. Спрос на присутствующие в РФ китайские аналоги, по его словам, остается небольшим, так как их стоимость очень высокая. На этом фоне минивэн от «АвтоВАЗа» может занять освободившуюся после ухода западных брендов нишу на российском рынке, заключил он.

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