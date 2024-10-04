«АвтоВАЗ» пообещал представить минивэн

Вице-президент «АвтоВАЗа» Костромин пообещал показать минивэн в 2025 году

В следующем году «АвтоВАЗ», если все пойдет по плану, сможет представить концепт минивэна. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин.

По его словам, автомобиль дополнит модель Largus. Анонсировать его предполагается где-то за полгода для запуска, а ниша для отечественного минивэна сейчас пустует, потому что присутствующие на рынке китайские модели слишком дороги.

Также Костромин не исключил появление в будущем пикапа от «АвтоВАЗа», потому что сегмент «улетел в космос». Однако конкретных сроков по этой теме топ-менеджер не привел.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил сборку первых электрокаров бренда Lada e-Largus. Стоимость автомобиля начинается от трех миллионов рублей. Lada Largus с двигателем внутреннего сгорания в зависимости от комплектации обойдутся россиянам в 1,66-1,735 миллиона рублей.

С 1 октября в России резко повысился утилизационный сбор на автомобили, который приведет к росту цен на иномарки. Главным лоббистом такого решения стал «АвтоВАЗ», который объяснял необходимость сбора сложностью конкуренции с китайским автопромом, захватывающим отечественный рынок.