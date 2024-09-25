«АвтоВАЗ»: электрические Largus будут стоить от ₽2,99 млн в базовой комплектации

Российский концерн «АвтоВАЗ» запустил сборку первых электрокаров бренда, Lada e-Largus. Старт производству в Ижевске дали президент компании Максим Соколов и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Где будут выпускать новые электромобили?

Сборку электрических универсалов начали на заводе Lada Ижевск, в Удмуртской республике. Как отметил Соколов, до конца года площадка выпустит несколько десятков автомобилей. Дальнейшие объемы производства зависят от спроса, развития зарядной инфраструктуры в регионах, а также объемов государственной поддержки.

Субсидия для покупателей электромобилей дает некоторым категориям граждан возможность взять автокредит с первоначальным взносом за счет бюджета. Для электромобилей отечественного производства она составляет 35 процентов. По сути, субсидия является прямой скидкой от государства — сумму перечисляют напрямую банку после заключения кредитного договора.

Электромобиль производится на заводе по полному циклу, включающему сварку, окраску кузова и финальную сборку. Как отмечают в автоконцерне, уровень локализации превышает 50 процентов. E-Largus позиционируют как первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Разработкой электрической силовой установки совместно занимались компания «Системы автономной энергии» САЭ (входит в ГК «Итэлма») и инженеры «АвтоВАЗа».

Характеристики e-Largus

Новое семейство электромобилей будет представлено пассажирскими и коммерческими универсалами (которые будут различаться батареями и грузоподъемностью в зависимости от комплектации). Запас хода пассажирского электромобиля составит не менее 420, а грузопассажирского — 320 километров. Такую цифру называют с учетом нахождения в салоне авто только водителя и 100 килограммов полезной нагрузки.

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

LADA e-Largus будут оснащены синхронным электромотором на постоянных магнитах с пиковой мощностью до 120 киловатт. Две тяговые литий-ионные батареи размещены в моторном отсеке и под полом кузова (там, где в обычной версии универсала расположен бензобак). Это решение позволит сохранить полезный объем салона и багажника (560 литров для пассажирской версии и 2540 — у грузовой). Приборная панель у электрокара будет оснащена датчиками, которые позволят отслеживать все системы машины, уровень заряда и запас хода.

Фото: Максим Платонов / РИА Новости

Установленный силовой агрегат позволит разгоняться до 145 километров в час (ограничено электроникой). До сотни автомобиль может разогнаться за 9,5 секунды.

Сколько будет стоить автомобиль?

По словам Соколова, минимальная стоимость автомобиля составит от 2,99 миллиона рублей. Эта сумма указана за базовую комплектацию фургона с учетом господдержки на покупку электрокаров. Более подробные сведения о ценах и комплектациях, обещают предоставить позднее. Также компания пока не оговаривает точные сроки поступления автомобилей дилерам и, соответственно, дату начала продаж новинки.

Для сравнения, обычные Lada Largus в зависимости от комплектации обойдутся россиянам в 1,66-1,735 миллиона рублей. Самый дешевый — пятиместный универсал Classic с восьмиклапанным мотором мощностью 90 лошадиных сил и водительской подушкой безопасности, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой АБС, кондиционером, гидроусилителем руля (ГУР), электрическими стеклоподъемниками передних и задних дверей и центральным замком с дистанционным управлением. Дороже всего — автомобиль с перечисленными опциями, но уже шестнадцатиклапанным мотором мощностью 106 лошадиных сил (от 1,735 миллиона рублей). Коммерческий фургон с кронштейнами для грузов и подсветкой в багажнике доступен по цене от 1,67 миллиона рублей.

2,99 млн рублей — минимальная цена на электрокар

Прототип LADA e-Largus впервые продемонстрировали еще в конце 2022 года. Логотип для новой модели зарегистрировали в марте 2024-го.

В общей сложности «АвтоВАЗ» планирует выпустить до конца года около 30 тысяч Lada Largus с двигателями внутреннего сгорания и электромобилей. Опытную партию последних запустили в производство еще 15 декабря 2023-го. Продажи бензиновых автомобилей после длительного перерыва в связи с паузой производстве из-за ухода зарубежных партнеров, возобновили в июне 2024-го.