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04:15, 11 марта 2025Ценности

Белла Торн вышла в свет в облегающем наряде без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pichichipixx / SplashNews.com / Legion-Media

Американская актриса и певица Белла Торн появилась на Неделе моды в Париже в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость вышла в свет в облегающем прозрачном платье кремового оттенка, декорированном многочисленными складками и воланами. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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В качестве обуви она выбрала белые туфли с острым носом, дополнив свой образ массивным золотым ожерельем. Завершила внешний вид Торн укладка с эффектом мокрых и завитых в легкие локоны волос.

В декабре 2024 года Белла Торн снялась в платье с откровенным вырезом. Артистка поделилась снимком, на котором предстала в облегающем платье черного цвета, оформленном овальным вырезом на груди.

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