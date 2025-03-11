Бывший мэр российского города сознался во взятке капитану ФСБ

Экс-мэр Среднеуральска Зашляпин признался во взятке капитану ФСБ

Бывший мэр Среднеуральска (Свердловская область) Андрей Зашляпин сознался в даче взятки капитану ФСБ. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, Зашляпин передал через посредника двумя частями шесть миллионов рублей. Суммарно сотрудник ФСБ хотел получить десять миллионов рублей. За эти деньги он обещал помочь разобраться с уголовным делом, возбужденном в 2021 году в отношении сотрудников мэрии Среднеуральска.

О задержании Зашляпина стало известно в декабре 2024 года.

Зашляпин стал мэром в 2019 году. В январе 2021 года он ушел с должности, тогда-то им и заинтересовались правоохранители. Они провели обыски в городской администрации по делу о мошенничестве и служебном подлоге.