Бывшего мэра российского города задержали за коррупцию

На Урале задержали экс-мэра Среднеуральска по делу о коррупции

В Свердловской области задержали бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина за коррупцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Другие подробности дела не уточняются.

Зашляпин стал мэром в 2019 году. В январе 2021 года он ушел с должности, тогда-то им и заинтересовались правоохранители. Они провели обыски в городской администрации по делу о мошенничестве и служебном подлоге.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко за коррупцию.