Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 20 декабря 2024Силовые структуры

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования за получение взятки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина обвиняется по статье 290 («Полуение взятки») УК РФ. Она будет находиться в СИЗО два месяца.

По данным ведомства, замглавы Росалкогольрегулирования с соучастниками получили вознаграждение за лицензирование оборота алкогольной продукции и общее покровительство.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали главу Красносельского района Олега Фадеенко. Под наблюдением правоохранителей Фадеенко передали взятку 6 миллионов рублей. Это было вознаграждение за покровительство от охранной фирмы, выигравшей тендер.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны последствия удара по Киеву

      Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона

      Врач назвал самый плохой совет

      Гендиректор «Корпорации развития Курской области» до задержания получил медаль

      В МЧС отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров с пятью погибшими

      Акула полакомилась крокодилом и попала на видео

      Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

      Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД

      МИД прокомментировал предложения будущей администрации Трампа по Украине

      С берега Черного моря собрали тонны загрязненного мазутом песка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше