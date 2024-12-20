В Москве суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования за получение взятки

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками Елену Афанасенко за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина обвиняется по статье 290 («Полуение взятки») УК РФ. Она будет находиться в СИЗО два месяца.

По данным ведомства, замглавы Росалкогольрегулирования с соучастниками получили вознаграждение за лицензирование оборота алкогольной продукции и общее покровительство.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали главу Красносельского района Олега Фадеенко. Под наблюдением правоохранителей Фадеенко передали взятку 6 миллионов рублей. Это было вознаграждение за покровительство от охранной фирмы, выигравшей тендер.