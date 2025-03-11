Четыре аферистки заставили россиянина жениться и оставили его без квартиры и денег

В Москве поймали женщин, обманом заставивших мужчину жениться из-за квартиры

В Москве задержали четырех женщин, которые обманом заставили жениться 56-летнего местного жителя, а потом оставили его без квартиры и денег на его банковском счете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Фигуранткам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным правоохранителей, пострадавший обратился в полицию. По его словам, он вернулся из длительной командировки и обнаружил, что его квартира и гаражный бокс проданы третьим лицам, а с банковского счета пропало более 2,9 миллиона рублей. Кроме того, он рассказал, что планируя поездку, по рекомендации соседки, он обратился к некой женщине-юристу за помощью в приватизации его квартиры. Она предложила заключить ему брак и оформить документы на жену. Женщины подобрали невесту мужчине, и он на ней женился, а потом уехал в длительную командировку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело 44-летнего брачного афериста, обманувшего 24 женщины на миллионы рублей.