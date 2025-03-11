Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье увеличилось до пяти

В Подмосковье число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ возросло до пяти

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников в Подмосковье выросло до пяти, еще один человек погиб Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительной информации, при атаке ударных беспилотников ВСУ в Подмосковье пострадали шесть человек, один из них погиб», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об отражении в Подмосковье атаки 69 дронов, летевших на Москву. После атаки вражеских БПЛА стало известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе и Домодедово. Об этом сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На парковке магазина «Мираторг» в Домодедово произошел пожар.

Также в Telegram-каналах появилась информация, что беспилотники, которые пытались атаковать Москву, запускали из Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей.

