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20:39, 11 марта 2025Наука и техника

Nokia не смогла позвонить с Луны

Nokia не смогла с первого раза совершить тестовой звонок с Луны
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Финская корпорация Nokia провалила первую попытку совершить звонок с Луны. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

В рамках миссии Intuitive Machines IM-2 компания должна была совершить первый звонок с Луны с помощью доставленного на поверхность естественного спутника Земли оборудования. Специалисты отчитались об успешной доставке техники на Луну, но заметили, что первый тестовый звонок завершился провалом.

«Nokia не смогла сделать первый сотовый звонок на Луне из-за значительных ограничений мощности, вызванных ориентацией солнечных панелей посадочного модуля Athena после посадки», — заявили представители корпорации. Однако оборудование удалось запустить в рамках 25-минутного окна, обусловленного положением спутника относительно Земли.

В компании заметили, что им удалось доказать, что сотовое оборудование может быть успешно запущено для приема команд из центра управления. Все компоненты — базовая станция, радио и сетевое ядро — работали должным образом. «Если бы модули наших устройств были функциональны, то мы смогли бы осуществить первый в истории сотовый звонок на Луне», — заметил представитель Nokia Тьерри Э. Кляйн.

Компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, запустила ракету-носитель Falcon-9 с посадочным модулем Athena к Луне в конце февраля. В качестве полезной нагрузки модуль доставлял, в том числе, передатчик Nokia.

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