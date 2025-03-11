Дмитрук: Команде Зеленского грозит финал террористов из голливудского кино

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде грозит финал, как у террористов в голливудском кино. Об этом заявил бежавший за границу депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Зеленский и его люди захватили украинцев в заложники — они террористы. Поэтому сейчас [между США и Украиной] ведутся переговоры с террористами для сохранения жизней украинцев. Все, как в голливудских фильмах, помните? А что потом происходит, тоже помните?» — написал парламентарий.

Днем 11 марта начались переговоры делегаций Киева и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Местом их проведения был выбран город Джидда в Саудовской Аравии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Зеленского в требовании от США гарантий применения ядерного оружия против РФ. По его словам, без этого украинский лидер не хочет перемирия.