Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 11 марта 2025Бывший СССР

Лавров назвал ядерный удар США единственной гарантией мира для Украины

Лавров: Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против РФ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Владимир Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, трансляция велась на Rutube.

«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока американцы не дадут ему гарантий, что они разбомбят Россию ядерным оружием, он примерно так вопрос ставит», — объяснил дипломат.

Вместе с тем Лавров оценил инициативы о вводе иностранных миротворцев на территорию Украины. По его словам, они выглядят как попытка спасти киевский режим от «гнева народного».

Ранее глава управления национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Зеленский хочет развязать ядерную войну. Она отметила, что украинский лидер пытается втянуть в нее Вашингтон на протяжении нескольких лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Появилась подробная карта атаки позиций ВСУ после выхода десанта из трубы

    Пилоты самолета с россиянами на борту увидели НЛО в небе

    Толпа иностранцев снесла дверь миграционного центра в Екатеринбурге. На место направили отряд полицейских. Что там происходит?

    Алсу назвала легендой уехавшую из России Земфиру

    Продолжительность обвала фондового рынка США оценили

    Надежду Бабкину заподозрили в пластике в сети со словами «похожа на мумию»

    Пассажир устроил дебош на борту самолета и забрызгал попутчика своей кровью

    Миллиардер Марк Цукерберг победил чемпиона по единоборствам из Австралии

    Лавров прокомментировал работу ОБСЕ в пользу ВСУ

    Нефтегазовые доходы России сократились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше