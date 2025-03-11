Лавров: Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против РФ

Владимир Зеленский требует от США гарантии применения ядерного оружия против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, трансляция велась на Rutube.

«Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет перемирия, пока американцы не дадут ему гарантий, что они разбомбят Россию ядерным оружием, он примерно так вопрос ставит», — объяснил дипломат.

Вместе с тем Лавров оценил инициативы о вводе иностранных миротворцев на территорию Украины. По его словам, они выглядят как попытка спасти киевский режим от «гнева народного».

Ранее глава управления национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Зеленский хочет развязать ядерную войну. Она отметила, что украинский лидер пытается втянуть в нее Вашингтон на протяжении нескольких лет.