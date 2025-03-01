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12:16, 1 марта 2025Мир

Глава разведки США обвинила Зеленского в попытке развязать ядерную войну

Глава разведки США Габбард обвинила Зеленского в попытке развязать ядерную войну
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: John McDonnell / AP

Президент Украины Владимир Зеленский хочет развязать ядерную войну и предпринимает попытки втянуть в нее Вашингтон. В эскалации конфликта украинского лидера обвинила в социальной сети X глава управления национальной разведки США Тулси Габбард.

«Абсолютная правда: Зеленский уже много лет пытается втянуть Соединенные Штаты в ядерную войну с Россией / третью мировую войну», — прокомментировала политик перепалку Зеленского в Белом доме.

Она также выразила благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что на переговорах с Зеленским он отстоял интересы американского народа.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков было напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После этого церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский покинул Белый дом.

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