Директор Пугачевой ответила на обвинения в покушении на главу ФПБК

Директор Пугачевой назвала смешными обвинения в покушении на главу ФПБК Бородина

Концертный директор певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова ответила на обвинения в подготовке покушения на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина. Ее слова приводит «Абзац».

«Я еще не видела эту новость. Все это смешно, даже не буду комментировать», — заявила представитель артистки. По ее словам, Пугачева не испытывает личной неприязни к Бородину.

За день до этого появилась информация, что глава ФПБК обвинил певицу в подготовке покушения на него и подал заявление в Следственный комитет России. По мнению общественника, мотивом могла стать его инициатива о лишении певицы званий и государственных наград, а также о присвоении ей статуса иностранного агента и привлечении к уголовной ответственности. Сообщается, что Бородин уже обращался в полицию в 2024 году из-за поступающих сообщений с угрозами.