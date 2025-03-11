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09:48, 11 марта 2025Силовые структуры

Директору артели в Красноярском крае смягчили наказание по делу о прорыве дамбы

Суд в Красноярском крае смягчил наказание двум фигурантам дела о прорыве дамбы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Красноярский краевой суд смягчил наказание двум фигурантам дела о прорыве дамбы на реке Малая Сейба в Курагинском районе, в результате которого лишились жизни 20 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Речь идет о генеральном директоре красноярской золотодобывающей артели Максиме Ковалькове и начальнике участка Андрее Еганове. Суд рассмотрел материалы дела и постановил изменить в отношении них приговор. По решению суда Ковалькову смягчили наказание на два месяца, а Еганову — на один. В итоге Ковальков получил наказание в виде лишения свободы на 3 года и 10 месяцев в колонии поселения, а Еганов — 3 года и 5 месяцев. Отмечается, что начальник участка свое наказание уже отбыл, а директору красноярской золотодобывающей артели осталось провести в колонии еще три месяца.

5 февраля 2024 года суд в Красноярском крае вынес приговор по делу о прорыве дамбы на реке Малая Сейба, из-за ЧП лишились жизни 20 человек. Генерального директора красноярской золотодобывающей артели Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и горного мастера Евгения Александрова признали виновными по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»). Судья назначил Ковалькову четыре года лишения свободы в колонии-поселении, Еганову — 3,5 года, Александрову — три года и три месяца. Им также запретили заниматься добычей полезных ископаемых на сроки от 1,5 года до 2 лет.

Как установил суд, в сентябре 2019 года Ковальков отдал незаконное указание нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду, чтобы скрыть от проверяющих загрязнение реки промышленными отходами. По его поручению Еганов и Александров временно прекратили сброс грязной воды. Это привело к повышению уровня в одном из водохранилищ. В результате ночью 19 октября 2019 года произошел прорыв, полностью уничтоживший вахтовый поселок. Два человека получили тяжкий вред здоровью, а 20 человек не выжили.

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