Дрон ВСУ полностью уничтожил дом семьи в Подмосковье

Shot: Дрон ВСУ полностью уничтожил дом семьи в подмосковном Подольске

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью уничтожил дом семьи на территории садового товарищества в подмосковном Подольске. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, жилище выгорело дотла. Никто из людей не пострадал.

Жильцы во время пожара отошли на безопасное место и ждали саперов. Обломки дрона были вывезены с места.

До этого сообщалось, что в подмосковном Сапроново семья спаслась после попадания беспилотника в квартиру.

Утром 11 марта стало известно о массированной атаке украинских беспилотников по регионам России. На подлете к Москве было сбито свыше 70 дронов.

По последним данным, не удалось спасти трех человек, все они работали сотрудниками предприятия «Мираторга» в Домодедово. Десятки людей обратились за помощью в больницу.