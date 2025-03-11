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14:30, 11 марта 2025Россия

Дрон ВСУ полностью уничтожил дом семьи в Подмосковье

Shot: Дрон ВСУ полностью уничтожил дом семьи в подмосковном Подольске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью уничтожил дом семьи на территории садового товарищества в подмосковном Подольске. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, жилище выгорело дотла. Никто из людей не пострадал.

Жильцы во время пожара отошли на безопасное место и ждали саперов. Обломки дрона были вывезены с места.

До этого сообщалось, что в подмосковном Сапроново семья спаслась после попадания беспилотника в квартиру.

Утром 11 марта стало известно о массированной атаке украинских беспилотников по регионам России. На подлете к Москве было сбито свыше 70 дронов.

По последним данным, не удалось спасти трех человек, все они работали сотрудниками предприятия «Мираторга» в Домодедово. Десятки людей обратились за помощью в больницу.

ЖЗЛ
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