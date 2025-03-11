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14:10, 11 марта 2025Россия

В Подмосковье семья спаслась от попавшего в их квартиру дрона

В подмосковном Сапроново семья спаслась после попадания БПЛА в квартиру
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Украинский беспилотник попал в одну из квартир в подмосковном Сапроново. В момент атаки в ней находилась семья с детьми. Проживающая в квартире Елена Расторгуева рассказала Life.ru, как они спаслись от дрона.

По словам женщины, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) залетел в окно их квартиры на 20 этаже. В результате семья проснулась рано утром от громкого взрыва. «В пять утра: резкий хлопок, взрыв. Побежали детей искать в квартире, потом живность собирать. Быстренько оделись и вышли на улицу», — рассказала она.

Жительница Сапроново добавила, что уже на улице их осмотрели медики, и убедившись, что с ними все в порядке, отпустили гулять. В квартире пострадали окна, двери и мебель.

Другая жительница деревни Сапроново Московской области стала очевидцем атаки беспилотника, попавшего в соседний дом. Женщина около получаса пролежала на полу и услышала пять взрывов.

В ночь на 11 марта украинские войска произвели массированную атаку дронами по территории России. Свыше 70 беспилотников было сбито на подлете к Москве.

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