Жительница Подмосковья раскрыла подробности попадания БПЛА в жилой дом

«Лента.ру»: Очевидец сравнила прилетевший в Подмосковье БПЛА с горящим шаром

Жительница деревни Сапроново Московской области стала очевидцем атаки беспилотника (БПЛА), попавшего в соседний дом. В беседе с «Лентой.ру» она сравнила дрон с горящим шаром.

«Проснулась в 04:49 от гула и взрывов, легла на пол. До 05:30 лежала на полу, где-то около пяти взрывов было. В соседний дом попал дрон. Видно было из окна, как будто горящий шар летит в дом. Со стороны Домодедово, я так понимаю, прилетело», — поделилась женщина.

В ночь на 11 марта украинские войска произвели массированную атаку дронами по территории России. Свыше 70 беспилотников было сбито на подлете к Москве.

По последним данным, всего в результате атак беспилотников в Московской области пострадали 14 человек, среди них есть четырехлетний ребенок.

