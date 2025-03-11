Егор Кончаловский порассуждал об авторском кино на фоне критики Андреасяна

Режиссер Егор Кончаловский: Авторское кино обязательно должно существовать

Российский режиссер Егор Кончаловский высказался об авторском кино, его слова приводит ТАСС.

По словам кинематографиста, авторское кино «должно обязательно существовать». «Но оно может существовать, когда параллельно течет огромная, широкая река коммерческого кино», — добавил режиссер, отметив, что любое кино так или иначе является авторским.

Он также напомнил, что некоторые авторские фильмы становятся коммерческими. «Например, тот же [Квентин] Тарантино, Братья Коэны — они достаточно коммерчески успешны, но это абсолютно авторское кино», — сказал Кончаловский.

Ранее режиссер Сарик Андреасян поспорил со студентами московского Киноколледжа № 40 на лекции, устроенной в учреждении. Конфликт между постановщиком и учащимися возник в ходе обсуждения фильмов, которые снимают не ради финансовой выгоды. Режиссер заявил, что подобное кино его не интересует, и резко отреагировал на упоминание студентами работ Андрея Тарковского — автора культовых картин «Зеркало», «Сталкер», «Солярис» и других.