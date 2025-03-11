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18:12, 11 марта 2025Экономика

Российский пенсионер помог задержать подосланного мошенниками курьера

Житель Егорьевска помог задержать курьера, подосланного жилищными аферистами
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пожилой житель подмосковного Егорьевска распознал мошенническую схему и помог в задержании преступника. О случившемся сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С 72-летним мужчиной аферисты связались по телефону. Звонившие сообщили, что недвижимостью россиянина хотят завладеть неизвестные лица. Защитить жилье от чужих посягательств, по словам махинаторов, можно, продав его самому. Выручку от продажи они строго рекомендовали положить на безопасный счет — деньги они проинструктировали отдать курьеру.

Пенсионер, однако, вовремя понял, что стал целью жилищных аферистов и обратился полицию. Встреча с посыльным состоялась под надзором правоохранителей. В момент передачи средств курьера задержали — им оказался 19-летний уроженец Новосибирска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Молодого человека заключили под стражу.

Меньшую прозорливость проявила 56-летняя жительница Воронежа. Испугавшись, что ее средства ушли на финансирование Вооруженных сил Украины, женщина согласилась взять кредит под залог квартиры и отдать 1,8 миллиона рублей.

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