Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 11 марта 2025Из жизни

Экзорцист назвал неопровержимое доказательство существования дьявола

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: фильм «Изгоняющий дьявола»

Католический священник убедился в существовании демонов после одного из сеансов экзорцизма. Он рассказал об этом изданию Daily Mail.

Отец Карлос Мартинос стал экзорцистом около 20 лет назад. С тех пор он путешествует по миру и помогает людям, которые одержимы демонами. По его словам, один из случаев экзорцизма стал для него неопровержимым доказательством существования дьявола.

Однажды Мартинос пытался помочь женщине средних лет и изгнать из нее демона при помощи молитвы. В этот момент одержимую поддерживал сзади крупный мужчина весом более 100 килограммов. По словам экзорциста, когда начался сеанс экзорцизма, она с легкостью перекинула мужчину через голову так, будто он был «тряпичной куклой».

Материалы по теме:
Людской товар В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Людской товарВ арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
24 апреля 2021
Девочка в подарок Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Девочка в подарокКак юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
18 июня 2019

После этого одержимая, как утверждает Мартинос, указала пальцем на выключатель на стене в четырех метрах от нее. Один из винтов, крепивших крышку выключателя к стене, отвинтился и по воздуху влетел в ее раскрытую правую ладонь. «Она вставила его в левое предплечье, — рассказал священник. — Позже, во время того же сеанса, она ударила меня по лицу с такой силой, что мне потребовались две операции из-за переломов. Дьявол существует на самом деле».

Отец Мартинос отметил, что как священник он был бы счастлив никогда не встречаться с демонами. «Хотя выполнять эту работу — одно удовольствие, мне никогда не доставляло удовольствия встречаться с дьяволом и его приспешниками», — объяснил он.

Ранее Карлос Мартинос рассказал о трех способах понять, что человек одержим демоном. Один из них — капнуть на одержимого святой водой.

    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф планирует посетить Москву для проведения встречи с Путиным

    Экзорцист назвал неопровержимое доказательство существования дьявола

    ВСУ использовали американскую РСЗО при ударе по ТЦ в Курской области

    Число погибших при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области увеличилось

    В Раде отреагировали на шутку Зеленского о костюме

    Названы элементарные трюки для создания плоского живота

    Названа профессия с повышенным риском рака мозга

    США не пригласили на французский саммит

    США пообещали не оказывать военную помощь России в рамках конфликта на Украине

    Доходы женщин и мужчин на фрилансе сравнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше