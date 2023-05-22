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07:00, 22 мая 2023Из жизни

Экзорцист рассказал о трех признаках одержимости

Экзорцист Мартинос заявил о трех способах распознать одержимость демоном

Фото: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock / Fotodom

Экзорцист Карлос Мартинос рассказал о трех способах понять, что человек одержим демоном. Его слова приводит Daily Star.

Отец Мартинос считается одним из лучших экзорцистов Римской католической церкви. Хотя когда-то он был атеистом, последние 20 лет преподобный Мартинос провел, изгоняя демонов. Он утверждает, что опытным путем выяснил три признака, позволяющих распознать одержимость, и поделился ими.

Мартинос вспомнил о случае, когда его позвали помочь пожарному, который странно себя вел. По его словам, он незаметно капнул святой водой на куртку мужчины, и результат не заставил себя ждать.

Он отпрянул от меня и взлетел в воздух, шипя, словно кот. Передо мной уже был не человек, я говорил с демоном. В тот момент я раскрыл в нем знание оккультного, знание скрытого

Карлос Мартиносэкзорцист

Отец Мартинос называет «знание скрытого» первым признаком одержимости. Поскольку, по его мнению, демоны реальны, но живут за пределами времени и пространства, у них есть доступ к знаниям, которых не может быть у обычных людей. Эпизод со святой водой как раз демонстрирует такое знание.

«Если они рассказывают о чем-то, что случилось с вами в определенный момент вашей жизни и чего никто, кроме вас, не видел, это и есть знание оккультного», — объясняет экзорцист. Этот признак помогает отцу Мартинесу определить, кто на самом деле одержим, а кто прикидывается или просто болен.

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Второй классический знак одержимости — это владение незнакомыми языками. Экзорцисты часто специально используют языки, которых одержимый или больной точно не может знать. Если те отвечают на том же языке, значит, внутри них говорит демон. При этом имеется в виду не пара слов или фраз. Незнакомый язык должен быть использован в полном смысле этого слова: человек должен говорить, не ошибаясь в словах, правильно использовать конструкции и не запинаться.

Третий признак — это нечеловеческая сила. 50-килограммовая женщина не может поднять и отбросить на другой конец комнаты 80-килограммового мужчину. По словам отца Мартинеса, если подобное происходит, то вы столкнулись со сверхъестественной сущностью.

Ранее сообщалось, что Ватикан начал расследование, произошедшего в одной из церквей США чуда. В кивории церкви святого Фомы в Томастоне волшебным образом увеличилось число просфор для причастия.

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Антонина Черташ
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