Франция высказалась о возможности демилитаризации Украины

Глава МО Франции Лекорню: Париж не примет демилитаризацию Украины в любой форме

Франция не примет демилитаризацию Украины в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, трансляция выступления велась на странице Минобороны страны в X.

«Первой гарантией безопасности остается украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины», — высказался глава МО Франции.

Лекорню выступил на открытии Парижского форума по безопасности и стратегическим вопросам о возможности демилитаризации Украины и подчеркнул, что усиление Киева должно стать важной частью будущих соглашений об архитектуре безопасности в Европе. Министр также добавил, что странам еврозоны необходимо тщательно продумать предложения по урегулированию конфликта на Украине и включить в них возможности поддержки страны.

Ранее украинский чиновник в разговоре с The Economist допустил демилитаризацию Украины как часть мирной сделки. В Киеве признают, что вступление в страны в НАТО вряд ли возможно в обозримом будущем.