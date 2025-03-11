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12:50, 11 марта 2025Силовые структуры

Иностранцы снесли дверь миграционного центра МВД в российском городе и попали на видео

В Екатеринбурге толпа мигрантов снесла двери в здании МВД
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Екатеринбурге толпа иностранцев устроила давку на входе в миграционный центр МВД и снесла двери, сообщает Ura.ru.

Видео ЧП публикует Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

На кадрах видны люди, толпящиеся у здания на улице Сулимова. Очевидцы говорят, что мигранты снесли входную дверь с петель.

В миграционный центр прибыл наряд полиции для урегулирования ситуации, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в мае подразделение переедет в два новых здания по улице Кислородная, после чего качество обслуживания граждан повысится.

6 марта Росстат сообщил, что по итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек, что является рекордным по сравнению с прошлыми показателями.

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