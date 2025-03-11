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02:11, 11 марта 2025Мир

Карлсон назвал Украину не суверенным государством

Журналист Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Sputnik / Reuters

Украина не является суверенным государством, а ее правительство было поставлено Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в результате госпереворота в 2014 году. Об этом в интервью журналисту из США Крису Куомо заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Украина не суверенна, украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году», — подчеркнул он.

Помимо этого, Карлсон отметил, что США уничтожили Украину, потому что хотели сражаться с Россией.

Ранее Верховная Рада приняла закон о праве президента направлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства в период действия военного положения.

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