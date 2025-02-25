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18:50, 25 февраля 2025Бывший СССР

На Украине узаконили право президента направлять ВСУ в другие государства

Рада приняла закон, позволяющий президенту направлять ВСУ в другие государства
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада приняла закон о праве президента направлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие государства в период действия военного положения. О этом написал депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Согласно закону, в период действия военного положения подразделения ВСУ могут направляться в другие государства и находиться на их территории для «осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности». Железняк сообщает, что за принятие этого документа проголосовали 267 депутатов.

Ранее Верховная Рада со второго раза приняла заявление о легитимности президента страны Владимира Зеленского. За это решение проголосовали 268 из 280 принявших участие в рассмотрении вопроса депутатов.

До этого Верховная Рада установила антирекорд посещаемости заседаний в текущем созыве. Нардеп Ирина Геращенко также рассказала о провале голосования по плану законотворческой работы парламента на 2025 год.

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