Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:19, 4 февраля 2025Бывший СССР

Рада установила антирекорд посещаемости заседаний

Депутаты Рады установили антирекорд посещаемости заседаний в текущем созыве
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины установила антирекорд посещаемости заседаний в текущем созыве. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Нет никакого монобольшинства (большинства в Раде у фракции правящей партии «Слуга народа» — прим. «Ленты.ру») уже давно», — высказалась политик.

Геращенко сообщила, что из избранных 424 депутатов украинского парламента на заседание 4 февраля пришли лишь 226 человек. Депутат отметила, что президиум Рады отказался назвать численность пришедших на сессию парламентариев. Она также рассказала о провале голосования по плану законотворческой работы парламента на 2025 год.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев назвал легитимного представителя Украины на переговорах с Россией. По мнению чиновника, замена Владимира Зеленского на другого политика на посту президента Украины не будет иметь решающего значения для страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован предварительный отчет о крушении самолета AZAL в Актау

      Зеленский подтвердил визит команды Трампа на Украину

      Доктор Мясников назвал неожиданный повод вызывать скорую помощь

      Российский «Цербер» поуправляет роем дронов на оптоволокне

      Коммунальщики засыпали детские площадки снегом в российском городе

      Описаны сквозные повреждения в потерпевшем крушение самолете AZAL

      Зеленский заявил о первых контактах с командой Трампа

      Россиянин решил пострелять по птицам с балкона жилого дома и ранил девушку

      Россиянам рассказали о пользе кумыса

      Гоар Аветисян показала внешность на школьном фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше