Депутаты Рады установили антирекорд посещаемости заседаний в текущем созыве

Верховная Рада Украины установила антирекорд посещаемости заседаний в текущем созыве. Об этом сообщила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Нет никакого монобольшинства (большинства в Раде у фракции правящей партии «Слуга народа» — прим. «Ленты.ру») уже давно», — высказалась политик.

Геращенко сообщила, что из избранных 424 депутатов украинского парламента на заседание 4 февраля пришли лишь 226 человек. Депутат отметила, что президиум Рады отказался назвать численность пришедших на сессию парламентариев. Она также рассказала о провале голосования по плану законотворческой работы парламента на 2025 год.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев назвал легитимного представителя Украины на переговорах с Россией. По мнению чиновника, замена Владимира Зеленского на другого политика на посту президента Украины не будет иметь решающего значения для страны.