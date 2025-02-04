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13:29, 4 февраля 2025Бывший СССР

Ганчев назвал легитимного представителя Украины на переговорах с Россией

Ганчев: Переговоры с Зеленским нелегитимны, их должен вести представитель Рады
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Виталий Ганчев

Виталий Ганчев. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Переговоры Владимира Зеленского с Россией будут считаться нелегитимными, их должен вести представитель Верховной Рады. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.

«Действительно, если президент не президент, у него нет права подписи, ведь каждые переговоры должны чем-то закончиться, как минимум, каким-то соглашением. И стороны этого переговорного процесса должны, действительно, закреплять это все своей подписью. И если президент нелегитимный, то кто это будет делать?» — подчеркнул глава ВГА.

Ганчев назвал делегатов Рады легитимными представителями Украины, при этом подчеркнув, что украинский парламент обеспечил возможность пребывания Зеленского на посту. По мнению чиновника, замена Зеленского на другого политика на посту президента Украины не будет иметь решающего значения для страны. Он также добавил, что Киев примет любое решение под влиянием Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал важную тему в рамках переговоров по Украине. Он также указал на заявление президента России Владимира Путина о необходимости легитимности властей Украины.

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