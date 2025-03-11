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19:30, 11 марта 2025Мир

Кремль оценил позицию ОБСЕ на фоне визита генсека в Москву

Песков: ОБСЕ пытается вести сбалансированную политику, но выступает против РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пытается вести сбалансированную политику, но в конечном итоге выступает против интересов России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям», видео опубликовано в Telegram-канале издания.

«Де-факто действительно ОБСЕ пытаются вроде бы держать баланс, но по сути они всегда занимают позицию против интересов России», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков оценил позицию ОБСЕ на фоне визита генерального секретаря организации Феридуна Синирлиоглу в Москву и подчеркнул, что ее деятельность подвержена существенным проблемам из-за двойных стандартов. Он также указал на неспособность организации выполнять свои нынешние функции. При этом пресс-секретарь президента назвал чрезвычайно сбалансированными высказывания генсека ОБСЕ о конфликте на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал работу ОБСЕ в пользу ВСУ. По его словам, миссия организации грубо нарушила полномочия, тайно передавая данные о расположении бойцов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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