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15:06, 11 марта 2025Бывший СССР

Лавров прокомментировал работу ОБСЕ в пользу ВСУ

Лавров: Миссия ОБСЕ грубо нарушила полномочия, передавая данные ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: The State Duma, the Lower House of the Russian Parliament / AP

Миссия ОБСЕ грубо нарушила полномочия, тайно передавая данные о расположении бойцов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, трансляция велась на Rutube.

«Предшественники господина Синирлиоглу, которые руководили деятельностью специальной мониторинговой миссии, нарушили грубо свои полномочия, заставили работать персонал нетранспарентно, а целый ряд сотрудников помогал одной из противоборствующих сторон в грубейшем нарушении своего мандата», — сообщил Лавров.

По его словам, российское дипломатическое ведомство предоставило конкретные факты, в том числе те, которые были известны и раньше, нарушений со стороны миссии ОБСЕ.

Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству, работавшей в Донбассе, передавали ВСУ секретные данные. По его мнению, украинская сторона не была заинтересована в спокойном решении вопроса, касающегося использования русского языка на Украине.

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