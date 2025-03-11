Лавров: Миссия ОБСЕ грубо нарушила полномочия, передавая данные ВСУ

Миссия ОБСЕ грубо нарушила полномочия, тайно передавая данные о расположении бойцов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, трансляция велась на Rutube.

«Предшественники господина Синирлиоглу, которые руководили деятельностью специальной мониторинговой миссии, нарушили грубо свои полномочия, заставили работать персонал нетранспарентно, а целый ряд сотрудников помогал одной из противоборствующих сторон в грубейшем нарушении своего мандата», — сообщил Лавров.

По его словам, российское дипломатическое ведомство предоставило конкретные факты, в том числе те, которые были известны и раньше, нарушений со стороны миссии ОБСЕ.

Ранее бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас заявил, что наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству, работавшей в Донбассе, передавали ВСУ секретные данные. По его мнению, украинская сторона не была заинтересована в спокойном решении вопроса, касающегося использования русского языка на Украине.