Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), работавшей в Донбассе, передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретные данные, которые касались расположения вооруженных формирований Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в интервью корреспонденту издания Hellas Journal Панайотису Павлосу заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас.
«Одна из проблем, которая также привлекла мое внимание, касалась использования секретной информации, переданной наблюдателями ОБСЕ, о расположении вооружений на русской стороне линии соприкосновения на востоке Украины. Поскольку эти позиции немедленно обстреливались украинским огнем, было очевидно, что отчеты наблюдателей сначала передавались украинским спецслужбам», — заявил экс-дипломат.
По его мнению, украинская сторона не была заинтересована в спокойном решении вопроса, касающегося использования русского языка на Украине. Среди проблем, которые привели к кризису в стране, экс-посол отметил, в частности, невключение русского населения в законопроект о коренном населении, постоянное присутствие западных сил на территории страны и соглашения о создании баз НАТО на Украине.
В феврале военный аналитик Евгений Норин заявил, что сотрудники ОБСЕ в Донбассе с 2014 года под прикрытием соответствующего мандата фактически занимались разведывательной деятельностью.