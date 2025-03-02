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15:27, 2 марта 2025Бывший СССР

Экс-дипломат заявил о передаче от наблюдателей ОБСЕ секретных данных ВСУ

Экс-посол Борновас: Наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), работавшей в Донбассе, передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретные данные, которые касались расположения вооруженных формирований Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в интервью корреспонденту издания Hellas Journal Панайотису Павлосу заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас.

«Одна из проблем, которая также привлекла мое внимание, касалась использования секретной информации, переданной наблюдателями ОБСЕ, о расположении вооружений на русской стороне линии соприкосновения на востоке Украины. Поскольку эти позиции немедленно обстреливались украинским огнем, было очевидно, что отчеты наблюдателей сначала передавались украинским спецслужбам», — заявил экс-дипломат.

По его мнению, украинская сторона не была заинтересована в спокойном решении вопроса, касающегося использования русского языка на Украине. Среди проблем, которые привели к кризису в стране, экс-посол отметил, в частности, невключение русского населения в законопроект о коренном населении, постоянное присутствие западных сил на территории страны и соглашения о создании баз НАТО на Украине.

В феврале военный аналитик Евгений Норин заявил, что сотрудники ОБСЕ в Донбассе с 2014 года под прикрытием соответствующего мандата фактически занимались разведывательной деятельностью.

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