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11:02, 11 марта 2025Путешествия

Летевшим в Москву самолетам пришлось приземляться в Санкт-Петербурге из-за атак дронов

Аэропорт Пулково принял 13 направлявшихся в Москву рейсов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Аэропорт Пулково принял 13 направлявшихся в Москву рейсов в качестве запасного аэродрома. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания петербургской авиагавани).

Отмечается, что среди них было в том числе пять самолетов, следовавших из-за границы. «На вылет задержаны пять рейсов, два рейса отменены», — говорится в сообщении.

Летевшим в российскую столицу воздушным судам пришлось приземляться в Санкт-Петербурге из-за атак дронов.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты. Более того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) больше не действуют в авиагаванях Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна).

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