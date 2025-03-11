Летевшим в Москву самолетам пришлось приземляться в Санкт-Петербурге из-за атак дронов

Аэропорт Пулково принял 13 направлявшихся в Москву рейсов

Аэропорт Пулково принял 13 направлявшихся в Москву рейсов в качестве запасного аэродрома. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания петербургской авиагавани).

Отмечается, что среди них было в том числе пять самолетов, следовавших из-за границы. «На вылет задержаны пять рейсов, два рейса отменены», — говорится в сообщении.

Летевшим в российскую столицу воздушным судам пришлось приземляться в Санкт-Петербурге из-за атак дронов.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты. Более того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) больше не действуют в авиагаванях Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна).