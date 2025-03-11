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10:33, 11 марта 2025Путешествия

В аэропортах Москвы сняли ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский сняли ограничения на полеты
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Более того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) больше не действуют в авиагаванях Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна). Отмечается, что они вводились для обеспечения безопасности рейсов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил официальный представитель ведомства.

Во вторник, 11 марта, произошла самая массирования атака беспилотников на Москву за все время спецоперации. Из-за нее все столичные аэропорты приостановили работу.

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