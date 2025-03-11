Макрон попытался установить красную линию и испугал оппозицию

Politico: Макрон пытался добиться одобрения идеи увеличения военных расходов

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться общественного одобрения в отношении увеличения военный расходов для противостояния угрозе со стороны России, но не объяснил, откуда поступят деньги на французскую армию. Об этом сообщает Politico.

«Макрон просто установил красную линию: налоги, сказал он, не должны повышаться для финансирования повышения расходов», — говорится в материале.

Эти комментарии вызвали опасения среди оппозиции и профсоюзов, что социальные расходы будут принесены в жертву оборонным усилиям, а подстрекательство к войне будет использовано как предлог для продвижения непопулярных мер жесткой экономии, добавило издание.

Согласно закону, президент Франции имеет большую власть над оборонной политикой, однако законодательный орган контролирует финансовые потоки, а у Макрона нет большинства в парламенте.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал Украине увеличить военную помощь на 195 миллионов евро. По его словам, для этого правительство Франции намерено использовать проценты от замороженных российских активов.