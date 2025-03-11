Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:45, 11 марта 2025Мир

Макрон попытался установить красную линию и испугал оппозицию

Politico: Макрон пытался добиться одобрения идеи увеличения военных расходов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться общественного одобрения в отношении увеличения военный расходов для противостояния угрозе со стороны России, но не объяснил, откуда поступят деньги на французскую армию. Об этом сообщает Politico.

«Макрон просто установил красную линию: налоги, сказал он, не должны повышаться для финансирования повышения расходов», — говорится в материале.

Эти комментарии вызвали опасения среди оппозиции и профсоюзов, что социальные расходы будут принесены в жертву оборонным усилиям, а подстрекательство к войне будет использовано как предлог для продвижения непопулярных мер жесткой экономии, добавило издание.

Согласно закону, президент Франции имеет большую власть над оборонной политикой, однако законодательный орган контролирует финансовые потоки, а у Макрона нет большинства в парламенте.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню пообещал Украине увеличить военную помощь на 195 миллионов евро. По его словам, для этого правительство Франции намерено использовать проценты от замороженных российских активов.

    Обсудить
    Последние новости

    Отбита самая массированная атака дронов ВСУ на Москву. Собянин заявил, что сбиты сотни беспилотников

    Воробьев раскрыл подробности о пострадавших в результате атак БПЛА под Москвой

    В одном аэропорту Москвы сняли ограничения на полеты

    Жители Подмосковья рассказали об атаке дронов ВСУ

    Директор Пугачевой ответила на обвинения в покушении на главу ФПБК

    Голландец описал свое купание в проруби фразой «русские издеваются надо мной»

    Уехавший из России комик женился в Европе

    Москвичам пообещали апрельское тепло

    За голову бывшего участника олимпийских игр назначили награду в 900 миллионов рублей

    Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из-под Суджи из страха перед окружением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше