Маск назвал американского сенатора предателем

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и владелец соцсети X Илон Маск назвал сенатора от штата Аризона Марка Келли предателем за его призыв продолжать поддерживать Украину. Соответствующий пост появился на странице бизнесмена в социальной сети X.
Внимание Маска привлекла публикация Келли. В ней сенатор рассказал о поездке на Украину и подчеркнул важность продолжения поддержки Киева.
«Ты предатель», — написал Маск.
Ранее глава DOGE обвинил элиту Украины и часть элит стран Запада в лицемерии. По словам Маска, они устраивают шикарные ужины в особняках, в то время как чужие сыновья вынуждены воевать.