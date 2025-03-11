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02:17, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Маск назвал американского сенатора предателем

Маск назвал сенатора Келли предателем за призыв поддерживать Украину
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Американский миллиардер, глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и владелец соцсети X Илон Маск назвал сенатора от штата Аризона Марка Келли предателем за его призыв продолжать поддерживать Украину. Соответствующий пост появился на странице бизнесмена в социальной сети X.

Внимание Маска привлекла публикация Келли. В ней сенатор рассказал о поездке на Украину и подчеркнул важность продолжения поддержки Киева.

«Ты предатель», — написал Маск.

Ранее глава DOGE обвинил элиту Украины и часть элит стран Запада в лицемерии. По словам Маска, они устраивают шикарные ужины в особняках, в то время как чужие сыновья вынуждены воевать.

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