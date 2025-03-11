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12:28, 11 марта 2025РоссияЭксклюзив

Российский военный объяснил массированную атаку дронов ВСУ

Военный Дандыкин связал массированную атаку дронов с неудачей ВСУ на фронте
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Массированная атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы связана с тем, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) неудачи на фронте, считает военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«337 беспилотников — это небывалое дело за все время СВО и небывалое дело, чтобы бы более 100 летели на Москву. Это связано с тем, что у ВСУ неудачи на фронте, особенно в Курской области. Для них это было единственное, чем они могли похвастаться на переговорах, в том числе с Америкой. Сейчас это стоит под угрозой», — объяснил Дандыкин.

Военный эксперт напомнил, что сегодня в Москву приехал генеральный секретарь ОБСЕ. «Вот ему такой "подарок"», — добавил он.

Я думаю, что такое количество дронов собиралось достаточно давно. Относительно редкие случаи были применения беспилотников в последние дни. Поэтому это все продумывалось, мне кажется, сразу после фиаско [президента Украины Владимира] Зеленского в Нью-Йорке

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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