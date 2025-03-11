МИД Украины назвал главную тему переговоров с США

МИД Украины: Главной темой переговоров с США станет путь к миру

Главными темами переговоров США и Украины на встрече в Саудовской Аравии станет путь к миру и двусторонние отношения между государствами. Об этом сообщил МИД Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что с украинской стороны во встрече принимают участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. С американской стороны участие принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц.

Ранее в Джидде начались переговоры делегаций Украины и США. Украинская делегация прибыла в город накануне утром.

До этого Рубио заявил, что Украина должна отказаться от части территории для достижения соглашения о мире. По его словам, это единственный способ положить конец конфликту.

