Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:29, 11 марта 2025Наука и техника

Мировые запасы еды оказались под угрозой

The Guardian: Микропластик может стать причиной продовольственного кризиса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Микропластик, накопленный в почве и воде, влияет на производство продуктов питания. Новое исследование, опубликованное в PNAS, показало, что загрязнение пластиковыми частицами снижает способность растений к фотосинтезу, что в будущем может привести к значительным потерям урожая и усугубить проблему голода, сообщает The Guardian.

По оценкам ученых, уже сейчас из-за микропластика потери пшеницы, риса и кукурузы составляют от 4 до 14 процентов. Если темпы загрязнения сохранятся, к 2040 году число людей, страдающих от нехватки продовольствия, может увеличиться на 400 миллионов. По словам авторов работы, это «тревожный сигнал» для глобальной продовольственной безопасности.

Микропластик попадает в окружающую среду в огромных количествах: его находят в воздухе, воде и даже в самых отдаленных уголках планеты — от Эвереста до глубин океана. Исследователи выяснили, что он блокирует доступ солнечного света к листьям, нарушает водообмен в почве и выделяет токсичные соединения, снижающие уровень хлорофилла. Кроме того, его частицы препятствуют поступлению питательных веществ, что делает растения менее жизнеспособными.

Больше всего пострадает Азия: потери урожая там могут достигнуть 177 миллионов тонн в год. В Европе сильнее всего пострадает пшеница, а в США — кукуруза. Однако проблема затронет весь мир, поскольку помимо сельского хозяйства микропластик влияет на морские экосистемы, уменьшая популяцию рыбы и морепродуктов.

Эксперты отмечают, что потери урожая от загрязнения микропластиком уже сравнимы с последствиями климатического кризиса последних десятилетий. Они предупреждают, что если не сократить выбросы пластика, человечество столкнется с острой нехваткой продовольствия.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев сообщил о цели атаки дронов ВСУ на Подмосковье

    Число жертв атаки дронов ВСУ по Подмосковью выросло

    Трамп пообещал поддержать Маска покупкой Tesla

    Родители жениха 19-летней дочери Волочковой отказались прийти на свадьбу сына

    «АвтоВАЗ» назвал сроки запуска производства минивэна

    Опубликовано доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу

    Нелепые джинсы с одной штаниной за 39 тысяч рублей высмеяли в сети

    Части россиян рассказали о возможности не платить за ЖКУ

    Названы главные импортеры российского вина

    Выявлены регионы с опасным уровнем загрязнения воздуха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше