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17:19, 11 марта 2025Силовые структуры

Москвич оказался в СИЗО за стрельбу из пистолета по школьникам

Суд в Москве арестовал мужчину, стрелявшего по школьникам из пистолета
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Суд заключил под стражу мужчину, который стрелял из пистолета по школьникам на западе Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Ранее СК предъявил москвичу обвинение по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. На допросе он частично признал вину.

Предварительно, все произошло в воскресенье, 9 марта. Подростки возвращались домой после выгула собаки в московском районе Солнцево, когда мужчина набросился на них и выстрелил в их сторону семь раз, целясь в голову.

Школьники успели забежать в подъезд и спрятаться. Стрелка задержали.

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