Стрелявшему по школьникам россиянину предъявлено обвинение

В Москве стрелявшему из пистолета по школьникам мужчине предъявили обвинение

В Москве следствие предъявило обвинение стрелявшему из пистолета по школьникам мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). На допросе он частично признал вину. Следователи намерены ходатайствовать перед Солнцевским районным судом об аресте фигуранта.

В воскресенье, 9 марта, мужчина открыл стрельбу по подросткам в московском районе Солнцево. Школьники возвращались домой после выгула собаки. Россиянин набросился на них и выстрелил семь раз, целясь в голову. Несовершеннолетние успели забежать в подъезд и спрятались, пока стрелок караулил их снаружи. Хулигана задержали.