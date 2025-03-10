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17:41, 10 марта 2025Силовые структуры

Стрелявшему по школьникам россиянину предъявлено обвинение

В Москве стрелявшему из пистолета по школьникам мужчине предъявили обвинение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стрелявшего по школьникам россиянина задержали

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве следствие предъявило обвинение стрелявшему из пистолета по школьникам мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). На допросе он частично признал вину. Следователи намерены ходатайствовать перед Солнцевским районным судом об аресте фигуранта.

В воскресенье, 9 марта, мужчина открыл стрельбу по подросткам в московском районе Солнцево. Школьники возвращались домой после выгула собаки. Россиянин набросился на них и выстрелил семь раз, целясь в голову. Несовершеннолетние успели забежать в подъезд и спрятались, пока стрелок караулил их снаружи. Хулигана задержали.

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