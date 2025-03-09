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00:03, 10 марта 2025Силовые структуры

Стрелявшего по школьникам россиянина задержали

В Москве задержали стрелявшего из пистолета по школьникам мужчину
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Подозреваемого в стрельбе по школьникам на западе Москвы задержали. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

«Фигурант задержан, в ближайшее время следователи приступят к его допросу», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

Мужчина открыл стрельбу по подросткам в московском районе Солнцево. По данным Telegram-канала Mash, школьники возвращались домой после выгула собаки. Мужчина набросился на них и выстрелил семь раз, целясь в голову. Несовершеннолетние успели забежать в подъезд и спрятались, пока стрелок караулил их снаружи.

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