Стрелявшего по школьникам россиянина задержали

В Москве задержали стрелявшего из пистолета по школьникам мужчину

Подозреваемого в стрельбе по школьникам на западе Москвы задержали. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

«Фигурант задержан, в ближайшее время следователи приступят к его допросу», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

Мужчина открыл стрельбу по подросткам в московском районе Солнцево. По данным Telegram-канала Mash, школьники возвращались домой после выгула собаки. Мужчина набросился на них и выстрелил семь раз, целясь в голову. Несовершеннолетние успели забежать в подъезд и спрятались, пока стрелок караулил их снаружи.