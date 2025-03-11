Москвичам назвали дату возвращения апрельского тепла

Синоптик Шувалов: Апрельское тепло вернется в Москву 20 марта

Апрельское тепло вернется в Москву после следующего четверга, 20 марта. Такую дату прихода комфортной погоды назвал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет «Москва 24».

Синоптик напомнил, что похолодание в регионе начнется 15 марта, но температура воздуха не опустится ниже климатической нормы и даже будет ее немного превышать. «Сейчас температура на 10 градусов выше нормы. А начиная с субботы она будет где-нибудь на 2–2,5 градуса выше нормы», — пояснил Шувалов.

При этом типичные для марта температуры не продержатся дольше пяти дней, уверен метеоролог. Уже 20 марта воздух прогреется до плюс 7-9 градусов, а дальше температура будет держаться на уровне плюс 10-12 градусов.

Ранее синоптик предрек жителям Москвы откат в зиму. По его прогнозам, в понедельник, 17 марта, в столице похолодает, и может пойти снег.